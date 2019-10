Vize-Außenminister John Sullivan Kreml wundert sich über Trumps US-Botschafter-Personalie

Zum anderen sei ihm kein Fall bekannt, in dem ein Vize-Außenminister Botschafter werde – selbst wenn es sich um ein großes Land wie Russland handele, sagte Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, am Montag. In Moskau wird es als Rückschritt in der Karriere gesehen, wenn ein hoher Regierungsbeamter als Diplomat ins Glied zurückgesetzt wird.