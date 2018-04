Wachsende Spannungen: Mexiko stellt Beziehungen zu den USA auf den Prüfstand

Trump will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen, was bisher aber an mangelnder Finanzierung scheiterte. Nun schickt er die Nationalgarde in den Süden. Er droht zudem mit einem Ausstieg seines Landes aus dem Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada. Verhandlungen zur Überarbeitung von Nafta stocken.