Weißes Haus: US-Präsident Donald Trump ernennt neuen Handelsberater

Künftig ist Storch Mitglied des im Weißen Haus angesiedelten Nationalen Wirtschaftsrats (NEC), der von Trumps Chef-Wirtschaftsberater Larry Kudlow geleitet wird. In Handelsfragen ist derzeit der Konflikt mit China das beherrschende Thema. Die Regierung in Washington will bis Mitte November eine Vereinbarung mit der Volksrepublik unterzeichnen.