Weißrussland: Lukaschenko soll offenbar nicht auf EU-Sanktionsliste landen

Die offizielle Sanktionsliste der EU solle in der kommenden oder in der übernächsten Woche bekanntgegeben werden, berichtete „Welt“ weiter. „Die Gespräche sind äußerst schwierig, da jede Listung gerichtsfest und einstimmig von allen Mitgliedsländern beschlossen werden muss“, zitiert die Zeitung einen EU-Diplomaten. Derzeit zeichne sich ab, dass die Vermögen von etwa 16 bis 19 Personen in der EU gesperrt werden sollen und diese nicht mehr in die EU einreisen dürften.