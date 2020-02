Welthandel: USA wollen Handelsabkommen mit EU und Großbritannien forcieren

Die US-Regierung will sich beim Handel in den nächsten Monaten auf Vereinbarungen mit Großbritannien, der Europäische Union und Kenia konzentrieren. Zudem würden die USA auf Reformen bei der Welthandelsorganisation WTO dringen und Handelsgesetze streng auslegen, hieß es im jährlichen Bericht des US-Handelsbeauftragten (USTR) an den Kongress.