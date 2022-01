+++ Corona-News aktuell +++: Inzidenz erstmals über 500 – Lauterbach: Uns drohen sehr schwere Wochen

In Großbritannien gerät die Regierung von Boris Johnson wegen ihres Verhaltens in der Coronakrise verstärkt unter Druck. Seit Wochen steht Johnson wegen des Verhaltens seiner Regierung während des Lockdowns im Fokus. Ihm wird vorgeworfen, die Corona-Regeln gebrochen zu haben. Johnson weist das zurück. Schlagzeilen machten bereits Feiern seiner Mitarbeiter während des Lockdowns in der Weihnachtszeit 2020. Jüngster Anstoß ist nun eine Gartenparty an seinem Dienstsitz am 20. Mai 2020, zu der sein Privatsekretär Martin Reynolds über 100 Personen per E-Mail eingeladen haben soll. Dem Fernsehsender ITV zufolge waren etwa 40 Mitarbeiter dabei, darunter Johnson selbst und seine Lebensgefährtin Carrie. Reynolds lud die Mitarbeiter in der von ITV zitierten E-Mail ein, nach einer hektischen Zeit das Beste aus dem schönen Wetter zu machen und sich am Abend zu Drinks mit Abstand im Garten von Downing Street 10 zu treffen. Den Alkohol möge jeder selbst mitbringen. Zu der Zeit waren soziale Kontakte in England stark eingeschränkt und auf wenige Personen reduziert. Schulen, Pubs und Restaurants waren geschlossen. Auch eine strafrechtliche Verfolgung wegen Partys war damals möglich.

