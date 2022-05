Infektionen Wer die Impfstoffe gegen Affenpocken produziert

Pocken-Impfstoffe könnten nun jedoch ein Comeback erleben, da sie vermutlich auch gegen die derzeit grassierenden, milderen Affenpocken wirken. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wirkt eine gängige Pockenimpfung in 85 Prozent der Fälle auch gegen Affenpocken. Insgesamt lagern in Deutschland nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium rund 100 Millionen Dosen Pocken-Impfstoff in Deutschland.