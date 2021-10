+++ Corona-News aktuell +++: Spahn: Normalzustand bei Corona frühestens im Frühjahr

Die Landesregierung in Hessen hat neue Regelungen im Umgang mit dem Coronavirus festgelegt. Demnach kann die 2G-Regelung, also ein Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, im gesamten Einzelhandel angewendet werden. Eine Pflicht zum Tragen einer Maske und zur Wahrung des Mindestabstands könnte dann in den Geschäften entfallen. „Wir gehen davon aus, dass diese Option eher nur tageweise genutzt wird und Geschäfte des alltäglichen Bedarfs davon keinen Gebrauch machen werden. Das heißt dann aber auch, dass ohne 2G weiter die Abstands- und die Maskenpflicht gelten“, so die Landesregierung. Gerade die Geschäfte des alltäglichen Bedarfs, also vor allem Supermärkte, standen in der Pandemie für die Grundversorgung stets allen Bürgern offen, auch ungeimpften und ungetesteten Kunden. Ministerpräsident Volker Bouffier betonte in dem Zusammenhang die Bedeutung der Impfungen: „Wir sind bislang gut durch den Herbst gekommen, das zeigen die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenauslastung mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten“, sagte Bouffier. Trotzdem dürfe man nicht unvorsichtig werden. „Der größte Schutz gegen das Virus für uns alle bleibt die Impfung. Und diese ist nach wie vor unkompliziert, unbürokratisch und kostenfrei zu bekommen.“ Da für viele Bürger Test auf das Coronavirus Geld kosten, bitte er „umso stärker darum, unsere Impfangebote zu nutzen.“