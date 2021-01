+++ Corona-Update +++ Homeoffice-Pflicht, FFP2-Masken: Bund und Länder beraten heute über schärfere Maßnahmen

Die Bundesregierung habe die systematische Sequenzierung von Corona-Testproben, also die Untersuchung auf Mutationen, zu lange schleifen lassen. „Eine umfassende Sequenzierung muss schnell Teil der Anti-Corona-Strategie werden.“ Die zuerst in Großbritannien nachgewiesene B.1.1.7-Mutation ist möglicherweise deutlich ansteckender als bisherige Varianten. Sie ist mittlerweile auch in einigen Bundesländern in Deutschland nachgewiesen.