+++ Corona-Update +++ Zwei Drittel gegen Urlaub in Corona-Risikogebieten

Damit könnte die Wahrscheinlichkeit, dass in der erwarteten vierten Welle trotz steigender Infektionszahlen neue Beschränkungen oder ein Lockdown verhängt sinken. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte zuvor gefordert, die Bundesnotbremse mit ihren Ausgangsbeschränkungen nicht mehr bei der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zu knüpfen. Hintergrund ist, dass die Impfungen vor allem der Älteren dafür gesorgt haben, dass auch bei steigenden Infektionszahlen weniger Menschen ins Krankenhaus kommen, auf Intensivstationen behandelt werden müssen oder sterben als dies in den vergangenen Pandemie-Wellen der Fall war. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte bereits betont, dass er wegen der fortschreitenden Impfkampagne nicht mit einem erneuten Lockdown im Herbst oder Winter rechne.

Sowohl international als auch national ist deshalb eine Debatte ausgebrochen, ob man sich überhaupt noch an der Sieben-Tage-Inzidenz orientieren sollte. Sowohl die Bundesregierung als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verwiesen aber auf die wichtige Frühindiktator-Rolle der Inzidenz. Nur werde das Robert-Koch-Institut künftig zusätzlich auch auf die Hospitalisierungsrate achten. Diese soll Aufschluss geben über eine mögliche Überforderung des Gesundheitssystems. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten wird allerdings auch bereits vom sogenannten Divi-Register der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin erhoben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte eine Beschleunigung des Impftempos. Am Sonntag seien so wenige Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, schrieb der CDU-Politiker am Montag auf Twitter. „Anders als im Februar ist nun aber genug Impfstoff da“, fügte er hinzu. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte zuvor 324 neue Positiv-Tests gemeldet. Das sind 112 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den sechsten Tag in Folge an auf 6,4 von 6,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das Gesundheitsministerium betonte, dass der Wert immer noch niedrig sei.