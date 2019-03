2,301 Millionen: Arbeitslosenzahl im März auf niedrigstem Stand seit 1991

Trotz der Konjunkturschwäche sieht die Bundesagentur für Arbeit (BA) noch keine Bremsspuren auf dem Arbeitsmarkt. „Obwohl der konjunkturelle Rückenwind nachgelassen hat, entwickelt sich der Arbeitsmarkt alles in allem weiter sehr günstig“, sagte BA-Chef Detlef Scheele am Freitag in Nürnberg. Mit der Frühjahrsbelebung ging die Zahl der Arbeitslosen im März um 72.000 auf 2,301 Millionen zurück. Für das laufende Jahre rechnet die BA mit einem weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit, der aber ins Stocken geraten könnte. Scheele verwies darauf, dass sich das Klima wegen der Ungewissheiten um den Brexit und des Handelsstreits „ein bisschen eintrübt“.