3 Minuten WiWo Steigender Druck auf Tesla, Fehler der Rentenpolitik: Ihr Update am Abend

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das Rentenniveau dauerhaft festschreiben. Das treibt den Beitragssatz in die Höhe. Der Wirtschaftsweise Martin Werding spricht im Interview mit WiWo-Redakteurin Sophie Crocoll über Fehler in der Rentenpolitik und darüber, warum es eine längere Arbeitszeit bräuchte.