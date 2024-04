Ukraine-Krieg Deutschland wird sein neuer Nato-Plan nicht gefallen

Was Jens Stoltenberg da vobereitet, wirkt wie ein „Wumms". Bis zu 100 Milliarden Euro will der Nato-Chef Medienberichten zufolge für ein fünfjähriges Militärhilfe-Programm für die Ukraine bereitstellen. Noch vor dem großen Nato-Gipfel in Washington im Juli soll das Paket fertig geschnürt sein. Zum 75. Jubiläum will Stoltenberg der Nato damit nicht weniger als einen historischen Strategiewechsel verpassen. Nur so einfach ist es natürlich nicht.