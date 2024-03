Abhörskandal Deutschland ist ein Hochrisikoland – für sich und seine Partner

Geändert hat das alles offensichtlich wenig. Noch immer ist das Organigramm der deutschen IT-Sicherheitsbehörden ein regelrechter Flickenteppich an Zuständigkeiten. Die nötige Expertise ist zwar da, die Bundeswehr selbst hat mit dem Kommando CIR einen eigenen militärischen Organisationsbereich für die IT. Offensichtlich kommt das alles aber nicht dort an, wo es hinmuss: beim User. Das bittere Ergebnis: Deutschland ist ein Hochrisikoland. Für sich und seine Partner.



Lesen Sie auch: Neue IT-Sicherheitsregeln sollen kritische Infrastrukturen besser gegen Cyberangriffe sichern. Doch Bund und Länder wollen ausgerechnet die von Hackern stark attackierten Kommunen von den Vorgaben ausnehmen.