Aktivisten in London Anti-Kohle-Protest an der Deutschen Botschaft

Die Umweltorganisation Greenpeace dringt derzeit mit einer Protestaktion an der Deutschen Botschaft in London auf einen raschen Ausstieg Deutschlands aus der Kohle. Fünf Greenpeace-Aktivisten kletterten am Montagmorgen um 6.30 Uhr über ein eingerüstetes Dach auf einen Fassadenvorsprung der Residenz des deutschen Botschafters am Belgrave Square, wo sie ein acht mal zehn Meter großes Transparent mit der Aufschrift „Exit Coal“ („Steigt aus der Kohle aus“) entrollten.