Altmaier auf Fachkräfte-Werbetour Können Vietnamesen Deutschlands Fachkräfte-Mangel lindern?

Eine Möglichkeit sind Abkommen mit einzelnen Ländern, wie Deutschland sie beispielsweise mit den Philippinen geschlossen hat. Dort werden Pflegekräfte darauf vorbereitet, in Deutschland zu arbeiten, und lernen Deutsch, bevor sie dann nach Deutschland kommen. So etwas, das wird auf der Reise deutlich, könnte sich Altmaier auch für Vietnam vorstellen.



In den nächsten Monaten wolle man auf die zuständigen Ministerien zugehen, hat er am Vortag seines Besuchs bei van Laack gesagt, und darüber sprechen, wie auch Vietnamesen schon in ihrem Heimatland Sprach- und berufliche Kenntnisse erwerben könnten. Vietnam könne zum Beispiel zu einem Hub für Gesundheitsberufe werden. Die Bereitschaft des Landes sei da, die Integrationsfähigkeit der Menschen gut.