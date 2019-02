Und wofür? Der Beitrag von in Deutschland emittiertem CO2 am gesamten menschenverursachten CO2-Ausstoß ist mit rund drei Prozent gering. Bei allen Unwägbarkeiten ist eines sicher: Wenn Deutschland nur noch halb so viel oder sogar gar kein CO2 mehr emittiert, ist das Weltklima nicht gerettet. Ginge es der deutschen Klimaschutzpolitik wirklich um eine klimarelevante Reduzierung der Emissionen, müsste sie statt des nun beschlossenen nationalen Alleingangs – laut Merkel eigentlich ohnehin ein No-Go für Deutschland – den entscheidenden europäischen Hebel ansetzen. Schließlich werden Emissionsrechte der Industrie und Kraftwerke EU-weit vergeben und können EU-weit gehandelt werden. Es ist also wahrscheinlich, dass im Rahmen des Zertifikatehandels die in Deutschland vermiedenen Emissionen künftig aus anderen europäischen Schornsteinen kommen. Statt einseitig der deutschen Wirtschaft höhere Energiepreise und den deutschen Bürgern höhere Steuern aufzubrummen, hätte sich die Bundesregierung daher besser bei den Verhandlungen für die Reform des EU-Emissionshandels im November 2017 für eine radikalere Verknappung der Zertifikate stark machen sollen. Diese hätten nicht nur die heimische, sondern auch die gesamte europäische Industrie zum Einsparen von Emissionen gezwungen.