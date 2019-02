- Viertens ist das Problem der Stromallokation insgesamt nicht gelöst. In Schleswig-Holstein weht der Wind und in Baden-Württemberg braucht man den Strom. Um den Strom aus Dithmarschen in der Schwäbischen Alb verwenden zu können, braucht man Leitungen. Allerdings gestaltet sich der Leitungsausbau aufgrund des – zumeist umweltpolitisch begründeten – Widerstands sehr schwierig. Hier besteht natürlich ein logischer Widerspruch, der trotzdem verständlich ist: Wer will schon eine Hochspannungsleitung über dem Garten haben?