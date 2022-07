Anreize zum Gassparen? „Die Ignoranz gegenüber Preissignalen rächt sich schon jetzt“

Vorerst bleibt die Abhängigkeit bestehen. Der Anteil der russischen Gaslieferungen – lange mehr als die Hälfte des deutschen Verbrauchs – sank bis Ende Juni auf 26 Prozent, wie es in dem am Mittwoch vorgelegten „Dritten Fortschrittsbericht Energiesicherheit“ heißt. Das liege aber auch an den gedrosselten Lieferungen von Gazprom. Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet damit, dass bis Ende des Jahres der Anteil russischer Gaslieferung am Gasverbrauch auf etwa 30 Prozent gesenkt werden kann. Doch solange die Rohstoffgroßmacht dominantes Ursprungsland bleibt, sind die Verbraucher verwundbar. Auch in der gashungrigen Chemie- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Branchen sind die Sorgen groß.