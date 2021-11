Arbeitsmarkt Trotz vierter Corona-Welle: Mehr offene Stellen – aber zu wenig geeignetes Personal

„Damit die Transformation der Industrie in ein neues Zeitalter gelingt, benötigen die Unternehmen viele gut ausgebildete Menschen“, betont Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA. Der Maschinenbau sei die beschäftigungsstärkste Industrie und werde in den nächsten Jahren viele hochattraktive und wertvolle Arbeitsplätze schaffen“. Das setzt allerdings ausreichende Ausbildung und genügend Fachkräfte voraus. Ernsthafte Sorgen machen sich die Unternehmen nicht nur wegen der geringen Ausbildungszahlen – circa 40 Prozent der Lehrstellen blieben in diesem Jahr unbesetzt. Nach einer Umfrage des DIHK bei 23.0000 Unternehmen ist der Mangel an geeigneten ausgebildeten Arbeitskräften in den Augen der Firmenchefs das größte Geschäftsrisiko.