Vorhaben der Ampelkoalition Gründung in 24 Stunden? „Das wäre bloß Kosmetik“

Allerdings gilt es zu beachten, dass am Amtsgericht in Passau, dem absoluten Spitzenreiter in diesem Jahr erst ein Start-up eingetragen wurde. Nach dem Notartermin vergingen demnach nur acht Tage. Deutlich aussagekräftiger ist die Statistik also für Städte, in denen viel mehr Start-ups gegründet werden. Unter den großen Städten, mit mehr als 100 Gründungen bislang, liegt Stuttgart ganz vorne, mit 24 Tagen zwischen Notartermin und Veröffentlichung im Handelsregister. Dahinter folgen München (26 Tage), Hamburg (28), Mannheim (32), Berlin und Köln (jeweils 39). Bei der reinen Anzahl der Neugründungen liegt das Berliner Amtsgericht in Charlottenburg wenig überraschend an der Spitze: 639 Start-ups gründeten sich im Laufe des Jahres bislang in Berlin. Dahinter folgen München (308) und Hamburg (187).