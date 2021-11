Koalitionsvertrag Die Ampel steht – und für diese Unternehmen lohnt ein genauer Blick ins Programm

Für den Versorger RWE birgt der Koalitionsvertrag kaum Überraschungen. Dass der „beschleunigte“ Kohleausstieg für 2030 avisiert wird statt für 2038, durch den Zusatz „idealerweise“ auch ein Stück weicher gezeichnet, entspricht in etwa der Gemengelage der vergangenen Wochen – und darauf hat sich RWE eingestellt. In einem Interview hatte RWE-Chef Markus Krebber schon vor Wochen gesagt: „Ein Kohleausstieg 2030 ist machbar – wenn wir das Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren Energien gewaltig erhöhen und viele zusätzliche Gaskraftwerke bauen“. Dazu hatte er allerdings Bedingungen formuliert: zusätzliche Hilfen für die soziale Abfederung der Mitarbeiter im Rheinischen Revier, Investitionen in Netze und Speicher. Die Ampel lehnt im Koalitionsvertrag nun zusätzliche Kompensationszahlungen an die Betreiber von Kohlekraftwerken ab, scheinbar kategorisch. „Unser Ziel ist es, im Rahmen des Kohleausstiegs ergänzend zu den bisher im Gesetz zugesagten Leistungen an Kommunen keine zusätzlichen Entschädigungen an Unternehmen zu zahlen“, heißt es. Aber „Ziele“ können sich auch ändern oder leider nicht ganz erreicht werden. Auch hier, das deutet die Wortwahl an, ist noch Luft nach oben.