Arme Exportweltmeister Die Deutschen und das Geld: Hohe Einkommen, aber kaum Vermögen

Ein Teil der Einkommen wird gespart und bildet Vermögen. Die beiden anderen Komponenten der Vermögensbildung sind Erträge sowie die „Anfangsausstattung“, also zum Beispiel eine Erbschaft. Aufgrund des Zinseszinseffektes der unterschiedlichen Vermögenserträge und den unterschiedlich hohen Ersparnissen verliert die „Anfangsausstattung“ mit der Zeit an Bedeutung. Langfristig dominieren vor allem der Vermögensertrag und die Ersparnisrate. In der Summe aller aufgeführten Länder liegt das durchschnittliche Vermögen 260 Prozent über dem Medianvermögen, dem mittleren Vermögen (sprich: 50 Prozent der Bürger haben weniger und 50 Prozent mehr). Diese Ungleichheit der Vermögensverteilung variiert stark. Gering ist sie zum Beispiel in der Slowakei mit nur 64 Prozent, sehr hoch in den USA (555 Prozent) und Deutschland (511 Prozent). In den USA sind die Reichen viel reicher als die Armen. Von Deutschland ist weniger bekannt, dass es in dieser „sozialen“ Dimension mit den USA verwandt ist.