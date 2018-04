Asylverfahren: CSU-Innenpolitiker fordert Bundeszuständigkeit für Abschiebungen

Erst wenn das Gericht das Nein bestätigt – was in der Mehrzahl der Fälle so ist – ordnen die Ausländerbehörden die Ausreise an. Doch selbst dann findet ein Vollzug oftmals nicht statt. Ausreisepflichtige weigern sich, mit den deutschen Behörden zusammenzuarbeiten – „bis hin zu Täuschungshandlungen und Untertauchen“, wie das Innenministerium im vergangenen Jahr erklärte; die Herkunftsstaaten kooperieren ebenfalls häufig nicht bei der Beschaffung von Papieren.