BaFin-Reform Bundesfinanzministerium will externe Beratungsgesellschaft einschalten

Kritik kommt dazu von der FDP. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sagte der WirtschaftsWoche: „Die Bundesregierung gibt offen zu, dass sie mit der Umstrukturierung und Neuaufstellung der BaFin überfordert ist.“ Grundsätzlich könnten Beratungsleistungen auch bei der öffentlichen Hand sinnvoll sein, so Dürr. Allerdings sei das Bundesfinanzministerium ganz offensichtlich nicht in der Lage, strategische und operative Vorschläge zur Neuaufstellung der BaFin zu formulieren, so dass sich die Frage stelle, ob das Ministerium noch Herr des Verfahrens sei. Dürr weiter: „Einen so umfangreichen Auftrag zur Reform der BaFin zu vergeben, bedeutet, dass entweder die Missstände größer sind als bisher bekannt oder die Fähigkeiten des Ministeriums, die BaFin sinnvoll zu beaufsichtigen, kleiner sind als notwendig.“