Die Disruption der Amtsstuben ist überfällig. Mangels Konkurrenz aus dem Silicon Valley fällt ein Moment wie bei Nokia leider aus, als Apples neues iPhone das Geschäft der Finnen schlagartig atomisierte. Aber stattdessen können Transparenz und Sanktionen helfen. Es braucht einen IT-Pranger, also ein öffentliches Register, in dem sich Fortschritte, Misserfolge und Projektverantwortliche in Echtzeit verfolgen lassen. Und im Falles des Scheiterns müssen personelle Konsequenzen die Regel sein – dank eines reformierten Beamtentums 4.0. Angela Merkel könnte das ja unorthodox und parteiübergreifend zusammen mit den Ministerpräsidentinnen Manuela Schwesig und Malu Dreyer in einem Brief fordern. Allerdings müsste sie ihn auch an sich selbst adressieren.



