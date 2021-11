Selten wurde in einer Notlage so viel wertvolle Zeit verspielt wie in der aktuellen Pandemie. Kaum etwas illustriert das besser als die bundesweite Impfwoche Mitte September. Die kam ähnlich harmlos daher wie eine Aktionswoche für Mülltrennung. Und sie kam nur einmal und noch dazu viel zu spät. Während in Frankreich der Präsident seine impfmüden Citoyens längst zu den Nadeln gerufen hatte, genoss das Berliner Establishment erst untätig die Sommerfrische, um danach im Wahlkampf bloß keinen Impfgegner mit offensiven (2G-)Maßnahmen zu verschrecken und ins Lager der AfD zu treiben. Nicht nur, aber vor allem die CDU fürchtete sich vor dieser Bewegung, vertagte härtere Maßnahmen und machte diese Bundestagswahl aus gesundheitspolitischer Sicht zur teuersten aller Zeiten.