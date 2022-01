Balzli direkt: Es war nicht alles schlecht bei Gerhard Schröder

Beinahe gleichzeitig wechselt auch Superminister Robert Habeck in den Lauterbach-Modus. Ohne Vorwarnung zieht er wegen einer Antragsflut der Förderung energieeffizienter Häuser den Stecker und lässt die Bauwilligen hängen. Wann eine neue, hoffentlich klimapolitisch bessere Regelung kommt, ist unklar. Und was macht der Kanzler so? Der behauptet seit Monaten Nord Stream 2 sei ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Erst in dieser Woche spricht Olaf Scholz plötzlich von einer geopolitischen Bedeutung. Mancher munkelt, Angela Merkel würde ihn nun coachen.