Die gefühlte Wohlstandsdämmerung führt hierzulande zur kollektiven Unterwerfung unter das Prinzip der Besitzstandswahrung. Sie verwandelt jede Veränderung in eine Bedrohung, die konstruktive Gedanken im Keim erstickt. Prompt führt Corona zu sinnentleerten Hamsterkäufen, die Flüchtlingskrise zu wahnhaften Umsturzgelüsten, Digitalisierung und E-Autos zum Glauben an ein Jobmassaker. Der große Wurf stirbt in diesem Klima einen schnellen Tod. „Das Silicon Valley ist uns deshalb so haushoch überlegen, weil dort ein ganzes Ökosystem tagtäglich nach dem Unmöglichen sucht“, schreibt im „Handelsblatt“ Professor Günther Schuh, der das Aus für den E-Lieferwagen Street-Scooter betrauert.



Niemand plädiert hier für Leichtsinn, aber für eine differenzierte Zuversicht. Jede Krise geht mal zu Ende, jede Technologie entfaltet helle Seiten – und dann zeigt sich, wer sich rechtzeitig richtig positioniert hat. Man darf nicht in die Hände derjenigen fallen, „die Deutschland nach den Sparkassen-Regeln führen“, formuliert es Schuh. Mut kommt in dem Regelwerk nicht vor. Schafe greifen ja auch nicht nach den Sternen – höchstens freitags die schwarzen.