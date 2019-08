Balzli direkt: „So werde ich Millionär“ muss Schulfach werden

Stattdessen verbreitet die Partei des Finanzministers ein Bild der Bessergestellten, das einem Rufmord gleicht. Die Strategen auf der Titanic SPD stellen den Großverdiener im Liegestuhl dar. Das Geld kommt bündelweise zu ihm – ohne sein Zutun und unverdient, versteht sich. Der darf ruhig den Soli zahlen.



Die Anbiederung an die gefühlten Kapitalismusopfer im Osten ist leicht zu durchschauen. Dazu passt der Vorschlag einer mittelstandsfeindlichen Vermögensteuer trotz voller Staatskassen. Ganz offiziell nimmt sich die SPD dabei die Schweiz zum „Vorbild“ und täuscht das Land. Andernfalls müssten Scholz und Co. ja auch eine Senkung der Einkommen-, Unternehmens- und Mehrwertsteuer auf eidgenössisches Niveau fordern.



Das populäre Reichen-Bashing setzt fatale Anreize. Künftig wollen noch weniger Menschen als Gründer, Investoren oder Top-Manager ins Risiko gehen. Zudem betreibt kaum ein Land eine solch rigorose Umverteilung. Heute finanzieren zehn Prozent der Steuerzahler über 50 Prozent eines dysfunktionalen Staates. Die Politik sollte sie nicht noch mehr schröpfen, sondern schätzen. Am besten lehrt man die Kinder schon in der Schule den intelligenten Umgang mit Geld und wie man ohne TV-Hilfe Millionär statt Mieter wird. Dieses Mindset schafft Jobs und Steuersubstrat. Sonst folgen am Ende viele Spitzenkräfte dem Beispiel der Ärzte – und setzen sich reihenweise in die vorbildliche Schweiz ab, liebe SPD.