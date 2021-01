Dabei stecken die Staatsangestellten längst nicht nur in der Homeoffice-Falle. So provozierte etwa die Privatwirtschaft die Frauenquote nicht allein. Seit Jahren wächst der Anteil weiblicher Führungskräfte auch in den Ämtern und Bundesanstalten viel zu langsam. Und die Compliance-Situation hält mit den Erfordernissen einer modernen Managementkultur nicht in Ansätzen Schritt – was sich bei den zockenden Finanzaufsehern in der Wirecard-Affäre oder der fragwürdigen Beschaffung überteuerter Schutzmasken von Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte.