Bargeldschmuggel Der Geruch des Geldes

An die Öffentlichkeit dringt der Aufgriff von Bargeldschmugglern meist nur bei exorbitant hohen Summen oder bei besonders dreisten Verstecken. In Erinnerung wird den Zöllnern am Frankfurter Flughafen etwa jener 45-Jährige bleiben, der Anfang des Jahres eine Karaokemaschine nach Nigeria transportierte. In dem Gerät fanden die Zöllner mehr als 100.000 Euro Bargeld. Dabei wird an Flughäfen noch vergleichsweise wenig Bares gefunden. Deshalb hat der Zoll sein Einsatzgebiet längst erweitert. Besonders an einer Route will der Bargeldschmuggel nicht versiegen. Doch auch ganz konkreten Hinweisen geht der Zoll nach und setzt seine beste Waffe ein.