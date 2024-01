Bauern-Protestwoche „Mancher Bürger sagt: Gut, dass mal wer auf die Tonne haut“

WirtschaftsWoche: Herr Minister Schwarz, welcher Protest der Bauern ist in Ordnung und wo hört es auf?

Werner Schwarz: Solange sich die Demonstrationen an Recht und Ordnung halten, sind sie legitim. Das Demonstrationsrecht ist durch unser Grundgesetz gedeckt – dazu zählen auch ordnungsgemäß angemeldetes Kolonnenfahren und Kundgebungen. Was letzten Donnerstag in Schlüttsiel an der Fähre mit Bundeswirtschaftsminister Habeck an Bord passiert ist, kenne ich nur aus Berichten von Bauern aus der Region. Zum Schluss war es da kritisch. Für mich ist es ein großer Fehler, einen Politiker „zu stellen“, der privat unterwegs ist.