Wütende Bauern blockieren Habeck Tumult am Fähranleger: „Landfriedensbruch steht schon im Raum“

Schleswig-Holsteins Bauernverband distanziert sich klar von der Aktion in Nordfriesland. Präsident Klaus-Peter Lucht treibt die Entwicklung um. „Wir merken, dass wir unterwandert werden sollten“, sagt der Funktionär. Der Protest der Landwirte richte sich gegen die geplanten Kürzungen der Bundesregierung. Mit der Aktion in Schlüttsiel habe der Verband nichts zu tun. Gewalt lehne er ab. „Wir wissen wirklich nicht, wer das organisiert hat.“



Der Unmut der Landwirte sei angesichts der Kürzungspläne der Bundesregierung groß, sagt Lucht. Die Vorfälle am Anleger hätten viele von ihnen aber aufgeweckt, denn so gehe es nicht. Die meisten Kollegen lehnten das Geschehene ab: „Nur einige wenige sagen: Das war alles richtig.“