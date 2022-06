Bildungsbericht 2022: So viele Fachkräfte fehlen in deutschen Kitas und Schulen

Trotzdem fällt der Personalengpass an beruflichen Schulen, so beschreibt es der Bildungsbericht, noch am geringsten aus. Dort fehlen bis 2030 gut 13.000 Lehrkräfte, weniger als an den allgemeinbildenden Schulen, wo es mehr als 17.000 Lehrerinnen und Lehrer sind. Vor allem aber zeigt sich weiterhin ein großer Bedarf in Kitas – und in der Ganztagsbetreuung für Grundschüler.