Brandenburger Raffinerie PCK Kasachstan liefert Öl nach Schwedt – und am Ende profitieren die Russen

von Angelika Melcher 17. März 2023

Die Raffinerie PCK in Schwedt Bild: imago images Bild:

Anfang des Monats kam die erste Lieferung kasachisches Öl in der Raffinerie PCK in Schwedt an. Doch was als Zeichen des Rückzugs aus dem Russland-Geschäft gedacht ist, spielt am Ende doch in Putins Kassen ein.