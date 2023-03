Brandenburgs Landesregierung und die regionale Wirtschaft reagierten erleichtert auf das Urteil, richteten aber auch Appelle an den Bund. „Wichtig ist nun ein weiterhin tragfähiges Konstrukt, das den Energiemarkt in Deutschland stabil hält”, erklärte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). „Die Verbraucher zählen auf eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung.” Auch der ostdeutsche CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller sieht den Bund in der Pflicht. Die Linke forderte den Bund auf, die Rosneft-Anteile am PCK zu verstaatlichen.



Lesen Sie auch: Putins große Rede in fünf Akten