Buchungszahlen für USA eingebrochen: Reisebranche registriert negativen Trump-Effekt

Auf der Fernstrecke hätten die Vereinigten Staaten in der Gunst deutscher Urlauber „sichtlich verloren“, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) anlässlich der DRV-Jahrestagung im Emirat Ras Al Khaimah mit. Laut einer Auswertung des Marktforschungsunternehmens GfK zum Stichtag 31. Oktober 2017 verzeichneten demnach die Reisbüros in diesem Jahr Umsatzrückgänge im zweistelligen Bereich (minus 17 Prozent). „Diese Veränderung ist nicht nur auf den Wechselkurs zurückzuführen, sondern beruht möglicherweise auch auf einem Trump-Effekt, der sich allerdings nicht quantifizieren lässt“, so der Verband. Gleichwohl blieben die USA vom Umsatz- und Gästevolumen her immer noch das beliebteste Land auf der Fernstrecke.