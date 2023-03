Bürokratie: Wir verwalten uns zu Tode

Geht Sie nichts an? Von wegen. In der Pflicht stehen alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Sie sollen jeweils künftig rund 1000 Informationen nach Brüssel liefern. Bei 15.000 Unternehmen sind das 15 Millionen Datensätze allein aus Deutschland. Um die alle auszuwerten, muss Brüssel vermutlich viele weitere Stellen schaffen. Und auch in den Unternehmen werden sich wieder ein paar mehr Menschen mit Dingen beschäftigen müssen, die so gar nichts zu tun haben mit der Produktion von Autos, Software oder Zeitungsartikeln.



