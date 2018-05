Bundeskanzlerin Merkel: Erdogan-Foto von Özil und Gündogan „warf Fragen auf“

Denn was Gündogan auf Türkisch auf das Trikot schrieb: „Für meinen verehrten Präsidenten“ – spiegele wider, was viele in Deutschland dächten, beschreibt Topel. „Ja klar, das ist eine weit verbreitete Haltung unter vielen Türkischstämmigen hier, dass Erdogan ihr Präsident ist.“ Die Promis Özil und Gündogan sieht er in einer besonderen Verantwortung: „Es ist offensichtlich, dass Erdogan Deutsch-Türken für seine Wahlkampfzwecke instrumentalisiert.“ Das könne den beiden nicht entgangen sein, glaubt der Solinger. „Für Erdogan sieht es derzeit schlecht aus im Wahlkampf, er braucht die Unterstützung von allen möglichen Multiplikatoren. In der Türkei nutzt er auch Sänger oder Schauspieler.“