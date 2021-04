Bundespräsident Steinmeier ruft zu gemeinsamem Kraftakt gegen Corona auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einem gemeinsamen Kraftakt gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie aufgerufen. „Raufen wir uns alle zusammen, liebe Landsleute! Holen wir raus, was in uns steckt“, sagte er in einer Fernsehansprache zu Ostern, die am Samstagabend ausgestrahlt wird.