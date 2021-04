Bundestagswahl „Das tue ich gern“: Merz bereit zur Mitarbeit im Wahlkampfteam von Laschet

Laschet hatte am Dienstag in einer Videoschalte mit der baden-württembergischen CDU betont, Merz gehöre mit seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz für ihn fest in einen Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl. Merz, der Laschet im Rennen um den CDU-Vorsitz unterlegen war, hatte den Parteichef im Wettstreit um die Unionskanzlerkandidatur unterstützt.