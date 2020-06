Bundesverfassungsgericht Steinmeier würdigt „Integrationskraft“ Voßkuhles

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Geltung der Grundrechte trotz mancher Einschränkungen auch in der Coronakrise betont. „Wir leben in Coronazeiten nicht in einem rechtsfreien und auch nicht in einem grundrechtsfreien Raum“, sagte er am Montag in Berlin bei der Verabschiedung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle.