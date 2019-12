Bundeswehrmandat SPD-Chefin Esken widerspricht Kramp-Karrenbauers Afrika-Vorschlag

Kramp-Karrenbauer hatte am Sonntag für ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der Südsahara plädiert. Das französische Militär sei in der Sahel-Zone bereits jetzt mit einem viel robusteren Auftrag im Einsatz, sagte sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Diesen erfülle Frankreich, damit die Bundeswehr und zivile Organisationen in Sicherheit etwas aufbauen könnten. Allerdings fragten die Partner in Amerika und Europa inzwischen, ob es bei dieser Arbeitsteilung bleiben könne. Deutschland dürfe sich in dieser Region „nicht wegducken“.