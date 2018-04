BerlinDie Union ist in einer Wählerumfrage auf ein Jahrestief gefallen. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Zeitung „Bild am Sonntag“ erhebt, verlieren CDU/CSU einen Prozentpunkt auf 32 Prozent. So wenig Zustimmung hatte die Union demnach zuletzt 2016 erhalten.