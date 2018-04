CDU-Generalsekretärin : Kramp-Karrenbauer fordert, den türkischen Wahlkampf nicht in Deutschland zu führen

BerlinCDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich dagegen ausgesprochen, dass der bevorstehende türkische Wahlkampf in Deutschland ausgetragen wird. „Bei anstehenden Wahlen in der Türkei, muss der Wahlkampf dort geführt werden und nicht bei uns in Deutschland“, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie fügte hinzu: „Wir wollen in unseren Städten keine innertürkischen Konflikte, die unser Zusammenleben belasten.“