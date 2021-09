Container statt Kohle Warum Duisburg uneingeschränkt zur Partnerschaft mit China steht

Aus der Luft sieht das Ruhrgebiet hier noch fast so aus, wie es sich als Klischee ins bundesdeutsche Gedächtnis eingebrannt hat: Kohle, so weit das Auge reicht. Dabei ist auch auf der Kohleinsel im Duisburger Hafen die alte Industriewelt längst nicht mehr intakt. Einst wurde von hier die Kohle aus den Flözen zwischen Ruhr und Emscher in alle Welt verschickt, später dann die Kohle umgeschlagen, die aus Australien oder Polen ankam, um die Kraftwerke der Region zu befeuern. Doch die Energiewende macht selbst dieses Geschäft schwieriger, zuletzt war kaum noch die Hälfte des auf zehn Millionen Tonnen Kohle im Jahr ausgelegten Terminals in Betrieb.