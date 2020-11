Städteranking 2020 Der Pott wird flott

Die Kanadagans hat eine rege Verdauung. Über 100 Kothaufen kann ein ausgewachsenes Tier pro Tag hinterlassen. Am Phoenix-See in Dortmund-Hörde sind die zugewanderten Tiere daher ein echtes Ärgernis. Die Stadt überlegt, wie man sie „freundlich dezimieren“ kann, sagt Regionalsoziologin Susanne Frank beim Spaziergang um den See. Es mutet fast ironisch an, dass sich ausgerechnet an einem Vorzeigeprojekt der Dortmunder Stadtentwicklung Tiere angesiedelt haben, die den Zauber des Neuen – weg von Stahl und Kohle, hin zu zukunftsträchtigen, innovativen Branchen – mit ihrem Dreck verunreinigen. Fast so, wie einst die Staubwolken des ehemaligen Stahlwerkes den Norden des Stadtviertels berieselt haben. Doch eines lässt sich im Naherholungsgebiet am Phoenix-See mit seinen Grasflächen und Radwegen trotz aller Gänsehaufen gut beobachten: Der Imagewandel, den der ökonomische Dauerpatient Ruhrgebiet durchläuft, trägt mittlerweile Früchte.