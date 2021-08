Corona-Beschlüsse: Impfpflicht durch die Hintertür

Viel Geld für die Flutopfer und wenig Zwang für die Impfskeptiker – so könnte man den Bund-Länder-Gipfel zusammenfassen. Unter dem Eindruck der gerade anlaufenden heißen Wahlkampfphase haben sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten taktisch verhalten: Einerseits entschieden sie sich für maximale Großzügigkeit und andererseits für höchste Vorsicht. Beim Bundeszuschuss für die Flutopfer hat Merkel die Forderungen der betroffenen Landeschefs Armin Laschet aus NRW (CDU) und Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz (SPD) vollständig erfüllt. Kanzlerkandidat Laschet hatte im Vorfeld eine Hilfe von 30 Milliarden Euro gefordert – und jetzt auch erhalten. Am Geld, so die Botschaft – soll es nicht mangeln, auch wenn die finanzielle Hilfe die Katastrophe für die Betroffenen nicht ungeschehen machen kann. Niemand soll aber angesichts der Opfer und des Elends in den betroffenen Gebieten der Politik nachsagen können, dass sie sich in der Not knausrig verhalte.