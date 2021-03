Wachsende Wut Deutschland impft im Watschel-Schritt statt mit Warp Speed

Dabei gibt‘s auch hierzulande einen Rekord zu verkünden, nur wenige Stunden vor Bidens Ankündigung: Einen Rekord-Rückstau an Impfdosen. Rund 3,4 Millionen Impfdosen sind nach Angaben des Tagesspiegels bereits ausgeliefert und noch nicht verimpft worden, eine Lieferung von weiteren 324 Millionen Impfdosen wird erwartet – mit der mangelnden Verfügbarkeit des Vakzins langsame Fortschritt also nicht mehr zu begründen.



Tausende Dosen des AstraZeneca lagern verteilt über die Länder in den Schränken, nicht nur wegen der Zurückhaltung gegen den Impfstoff, der auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) bisher nur an Unter-65-Jährige verimpft werden soll. Sondern vor allem auch, weil das Einladungsmanagement angeblich nicht schnell genug umgestellt werden kann, um die Briefe korrekt zu verschicken. Ist Deutschland ein Hightech-Land oder ein Brieftauben-Verein?